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Espreso.tvСпортИспанским футбольным клубам пообещали 500 млн евро во время карантина

Испанским футбольным клубам пообещали 500 млн евро во время карантина


фото: Getty Images
Федерация футбола Испании откроет для клубов кредитную линию в 500 млн евро для поддержки во время карантина

Об этом сообщает Marca.

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что организация готова помочь финансово клубам, которые теряют значительную часть средств из-за приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

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"Мы общались с финансовыми организациями. Если Ла Лига захочет, все обсудим. Мы работаем над предоставлением кредитной линии в размере 500 млн евро", - сказал Рубиалес.

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