Внеочередное заседание Рады может состояться 28 или 29 марта, - Арахамия
Об этом сказал глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга 26 марта, сообщает Укринформ .
"Сейчас план такой: мы выносим эти антикризисные законы, их уже предварительно все фракции обсуди, пришли к консенсусу, и вот только заходим в зал, или может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, чтобы не распространять риски заболевания депутатов ... Предварительно мы хотели это сделать (провести внеочередное заседание ВР - ред.) в эту субботу. Но видим, что работа над законопроектом немножко затягивается. Пока не определено: возможно, это будет суббота, возможно, это будет воскресенье ", - отметил Арахамия .
По его словам, большинство руководителей фракций пока склоняются к мнению, что внеочередное заседание стоит проводить на улице.
"Так надо сделать по двум причинам: во-первых, на открытом воздухе меньший риск, а в самой Верховной Раде вентиляция не работает, а вообще, чтобы понять, как работает голосования руками с помощью счетной комиссии", - пояснил депутат.
При этом политик предполагает, что депутатам не раз еще придется собираться на заседания в формате работы не в зале заседаний ВР.
"Кажется, что много раз нам придется собираться именно в таком формате. Возможно, не во дворе (Верховной Рады - ред.), на каком-то стадионе или в другом месте. Но надо отработать эту механику", - уточнил Арахамия.
Вместе с тем он сообщил, что сейчас в Раде продолжается обсуждение ряда законопроектов о финансовом обеспечении первоочередных мероприятий по предотвращению негативных последствий кризисных явлений, вызванных возникновением и распространением острой респираторной болезни Covid-19.
"Там много законодательных актов, которые касаются и изменений в бюджетный кодекс, и перераспределения статей, и каким образом мы можем способствовать развитию экономики, когда все стоит, и каким образом врачам усилить материальное обеспечение и, самое главное - как сформировать стабилизационный фонд, который поможет быстро и оперативно выделять средства на борьбу с коронавирусом", - прокомментировал глава фракции "Слуга народа".
- Депутаты Верховной Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе из-за распространения коронавируса.
- Юлия Тимошенко заявила, что нардепы могут провести внеочередное заседание во внутреннем дворе Рады.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-