Внеочередное заседание Рады может состояться 28 или 29 марта, - Арахамия

26 марта, 2020, 19:53

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 28 или 29 марта, провести его планируют на улице

Об этом сказал глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга 26 марта, сообщает Укринформ .

"Сейчас план такой: мы выносим эти антикризисные законы, их уже предварительно все фракции обсуди, пришли к консенсусу, и вот только заходим в зал, или может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, чтобы не распространять риски заболевания депутатов ... Предварительно мы хотели это сделать (провести внеочередное заседание ВР - ред.) в эту субботу. Но видим, что работа над законопроектом немножко затягивается. Пока не определено: возможно, это будет суббота, возможно, это будет воскресенье ", - отметил Арахамия .

По его словам, большинство руководителей фракций пока склоняются к мнению, что внеочередное заседание стоит проводить на улице.

"Так надо сделать по двум причинам: во-первых, на открытом воздухе меньший риск, а в самой Верховной Раде вентиляция не работает, а вообще, чтобы понять, как работает голосования руками с помощью счетной комиссии", - пояснил депутат.

При этом политик предполагает, что депутатам не раз еще придется собираться на заседания в формате работы не в зале заседаний ВР.

"Кажется, что много раз нам придется собираться именно в таком формате. Возможно, не во дворе (Верховной Рады - ред.), на каком-то стадионе или в другом месте. Но надо отработать эту механику", - уточнил Арахамия.

Вместе с тем он сообщил, что сейчас в Раде продолжается обсуждение ряда законопроектов о финансовом обеспечении первоочередных мероприятий по предотвращению негативных последствий кризисных явлений, вызванных возникновением и распространением острой респираторной болезни Covid-19.

"Там много законодательных актов, которые касаются и изменений в бюджетный кодекс, и перераспределения статей, и каким образом мы можем способствовать развитию экономики, когда все стоит, и каким образом врачам усилить материальное обеспечение и, самое главное - как сформировать стабилизационный фонд, который поможет быстро и оперативно выделять средства на борьбу с коронавирусом", - прокомментировал глава фракции "Слуга народа".