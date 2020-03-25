Рада может провести следующую сессию на стадионе, - заместитель Арахамии

25 марта, 2020, 20:40

Депутаты Верховной Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе из-за распространения коронавируса

Об этом в эфире hromadske заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Речь идет не о следующем заседании, которое скорее всего будет 28 марта, а после него.

"Действительно, мы рассматривали такой вариант "Б" - провести сессию, очевидно уже не эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже, или на какой-то площадке на свежем воздухе, это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет ", - сказала она.

Кравчук уточнила, что в субботу, если будет заседание, оно пройдет в здании парламента, но с дополнительными средствами защиты - масками, очками и перчатками.

Также депутат напомнила, что для переноса заседания парламента необходимо принять соответствующее процедурное решение.

"Чтобы провести заседание в другом зале или на улице, надо собраться хотя бы один раз и за это проголосовать. Что касается видеосвязи и видео голосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрание депутатов ", - пояснила Кравчук.

В то же время она отметила, что депутаты тестируют возможные технические средства такой работы, и в том числе 25 марта состоялось уже третье тестирование работы по видеосвязи.

"В чем техническая сложность. Это должно быть одновременное подключение большого количества депутатов, и кроме того должно быть каким-то образом зафиксировано, что это именно депутат возле камеры, а не его брат, сестра или кошка. Есть много нюансов, которые мы должны сначала решить" , - резюмировала Кравчук.