Нардепы могут провести внеочередное заседание во внутреннем дворе Рады - Тимошенко

25 марта, 2020, 21:28

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться на открытом воздухе

Об этом заявила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "ZIK" .

"Заседание парламента будет, вероятно, как вариант - во внутреннем дворе здания парламента, для этого не требуется отдельное решение, потому что, формально, это будет именно здание Верховной Рады", - сказала Тимошенко.