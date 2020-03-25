Нардепы могут провести внеочередное заседание во внутреннем дворе Рады - Тимошенко
25 марта, 2020, 21:28
Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться на открытом воздухе
Об этом заявила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "ZIK" .
"Заседание парламента будет, вероятно, как вариант - во внутреннем дворе здания парламента, для этого не требуется отдельное решение, потому что, формально, это будет именно здание Верховной Рады", - сказала Тимошенко.
- Депутаты Верховной Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе из-за распространения коронавируса.
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