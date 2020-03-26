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Espreso.tvСпорт"Реал" готов отпустить обладателя "Золотого мяча" в США

"Реал" готов отпустить обладателя "Золотого мяча" в США


фото: Reuters
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич готов покинуть испанский клуб летом

Об этом сообщает marca.com

34-летний хорват потерял стабильное место в основном составе и рассмотрит предложения от американского "Интер Майами" и ряда итальянских клубов.

В нынешнем сезоне обладатель "Золотого мяча-2018" провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.

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