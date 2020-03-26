"Реал" готов отпустить обладателя "Золотого мяча" в США
26 марта, 2020, 18:22
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич готов покинуть испанский клуб летом
Об этом сообщает marca.com
34-летний хорват потерял стабильное место в основном составе и рассмотрит предложения от американского "Интер Майами" и ряда итальянских клубов.
В нынешнем сезоне обладатель "Золотого мяча-2018" провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.
- 4 февраля сообщалось, что Модрич может перейти в "Интер Майами", владельцем которого является знаменитый футболист Дэвид Бекхэм.
- 4 февраля стало известно, что Модрич планирует летом покинуть "Реал", ситуацией хочет воспользоваться "Милан" и получить футболиста бесплатно.
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