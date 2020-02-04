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Espreso.tvСпортКлуб Бекхэма хочет подписать обладателя Золотого мяча

Клуб Бекхэма хочет подписать обладателя Золотого мяча


фото: Reuters
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может перейти в американский "Интер Майами", владельцем которого является знаменитый футболист Дэвид Бекхэм

Об этом сообщает Marca.

"Интер Майами", владельцем и основателем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, сохраняет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу.

По информации источника, американский клуб предлагает 34-летнему хорвату заработную плату, которая вдвое превосходит его нынешнюю зарплату в Испании. Сейчас Модрич получает в "Реале" больше 10 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Лука Модрич провел в чемпионате Испании 17 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

В 2018-м хорват получил "Золотой мяч", полузащитник был признан лучшим футболистом года.

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