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Espreso.tvОбществоПольша: количество больных коронавирусом превысило тысячу

Польша: количество больных коронавирусом превысило тысячу

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Польше достигло 1085 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Сообщается о 158 новых случаев заражения со вчерашнего дня. Больше всего инфицированных в Люблине.

Также в Минздраве Польши заявили о новых смертельных случаях от вируса. В частности, в больнице Кошалин на северо-западе страны умер 67-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания.

Также подтвердили смерть 75-летнего мужчины в Калише. Отмечается, что пациент был заражен коронавирусом, однако умер не от него, соответственно, не был включен в официальную статистику смертей от COVID-19. Всего от инфекции в Польше умерли 15 человек.

Напомним, 24 марта в Польше ограничили свободное передвижение из-за распространения коронавируса. Также правительство страны продлило закрытие границ до 13 апреля.

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