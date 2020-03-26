Польша: количество больных коронавирусом превысило тысячу
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Сообщается о 158 новых случаев заражения со вчерашнего дня. Больше всего инфицированных в Люблине.
Также в Минздраве Польши заявили о новых смертельных случаях от вируса. В частности, в больнице Кошалин на северо-западе страны умер 67-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания.
Также подтвердили смерть 75-летнего мужчины в Калише. Отмечается, что пациент был заражен коронавирусом, однако умер не от него, соответственно, не был включен в официальную статистику смертей от COVID-19. Всего от инфекции в Польше умерли 15 человек.
Напомним, 24 марта в Польше ограничили свободное передвижение из-за распространения коронавируса. Также правительство страны продлило закрытие границ до 13 апреля.
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