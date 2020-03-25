Польша продлила закрытие границ до 13 апреля для борьбы с COVID-19

25 марта, 2020, 17:39

Правительство Польши продлило на 20 дней временное закрытие границ для борьбы с распространением коронавируса

Об этом заявил глава министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, передает money.pl .

"Границы Польши останутся закрытыми до 13 апреля. Люди, которые работают с другой стороны границы, будут иметь только два дня, чтобы решить, в какой стране они будут жить", - сказал Каминский.

Раньше люди, которые работают в Германии и Чехии, могли пересекать границу каждый день, однако теперь это изменится.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Польши усилило карантинные меры в связи с пандемией коронавируса до 11 апреля.

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