Польша продлила закрытие границ до 13 апреля для борьбы с COVID-19
25 марта, 2020, 17:39
Правительство Польши продлило на 20 дней временное закрытие границ для борьбы с распространением коронавируса
Об этом заявил глава министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, передает money.pl .
"Границы Польши останутся закрытыми до 13 апреля. Люди, которые работают с другой стороны границы, будут иметь только два дня, чтобы решить, в какой стране они будут жить", - сказал Каминский.
Раньше люди, которые работают в Германии и Чехии, могли пересекать границу каждый день, однако теперь это изменится.
- Напомним, ранее сообщалось, что правительство Польши усилило карантинные меры в связи с пандемией коронавируса до 11 апреля.
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