Только на работу, в аптеку и продуктовый: Польша вводит запрет на свободное передвижение
Как сообщает Радио Польша, новые ограничения касаются свободы передвижения граждан и публичных собраний.
"С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных потребностей, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин", - заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.
Запрет не распространяется на индивидуальный выгул собак и занятия спортом. Также запрещены собрания более двух человек, включая на детских площадках. При этом ограничения на собрания не распространяются на семьи. В церквях могут находиться одновременно не более пяти верующих.
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В общественном транспорте могут находиться не болеше пассажиров, чем на половине всех посадочных мест.
По возвращении в Польшу вводится двухнедельный карантин. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы до 1090 евро.
В Польше зарегистрировано почти 800 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались.
Аналогичные меры были введены в Италии, Испании, Франции, Греции, Бельгии.
Во всем мире зарегистрировано более 387 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых не менее 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 16 тыс. пациентов.
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