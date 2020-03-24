Только на работу, в аптеку и продуктовый: Польша вводит запрет на свободное передвижение

24 марта, 2020, 16:51

Правительство Польши до 11 апреля усилило карантинные меры в связи с пандемией коронавируса

Как сообщает Радио Польша, новые ограничения касаются свободы передвижения граждан и публичных собраний.

"С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных потребностей, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин", - заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

Запрет не распространяется на индивидуальный выгул собак и занятия спортом. Также запрещены собрания более двух человек, включая на детских площадках. При этом ограничения на собрания не распространяются на семьи. В церквях могут находиться одновременно не более пяти верующих.

Читайте также: Румыния ввела режим тотального карантина из-за коронавируса

В общественном транспорте могут находиться не болеше пассажиров, чем на половине всех посадочных мест.

По возвращении в Польшу вводится двухнедельный карантин. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы до 1090 евро.

В Польше зарегистрировано почти 800 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались.

Аналогичные меры были введены в Италии, Испании, Франции, Греции, Бельгии.

Во всем мире зарегистрировано более 387 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых не менее 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 16 тыс. пациентов.