Фьюри и Уайлдер узнали дату третьего боя
26 марта, 2020, 15:04
Третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится 3 октября
Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер в twitter.
Третий бой чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера пройдет в Лас-Вегасе. Поединок 3 октября будет транслироваться на PPV-платформе телеканалов FOX и ESPN.
В первом поединке Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья, во втором поединке британец одержал победу техническим нокаутом в 7-м раунде.
- 2 марта промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что третий бой британца против Деонтея Уайлдера состоится в июле 2020 .
- 25 марта Арум заявил, что третий бой Фьюри - Уайлдер может состояться в октябре .
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