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Espreso.tvСпортФьюри и Уайлдер узнали дату третьего боя

Фьюри и Уайлдер узнали дату третьего боя


фото: Getty Images
Третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится 3 октября

Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

Третий бой чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера пройдет в Лас-Вегасе. Поединок 3 октября будет транслироваться на PPV-платформе телеканалов FOX и ESPN.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья, во втором поединке британец одержал победу техническим нокаутом в 7-м раунде.

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