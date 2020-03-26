Фьюри и Уайлдер узнали дату третьего боя

26 марта, 2020, 15:04

Третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится 3 октября

Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

Третий бой чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера пройдет в Лас-Вегасе. Поединок 3 октября будет транслироваться на PPV-платформе телеканалов FOX и ESPN.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья, во втором поединке британец одержал победу техническим нокаутом в 7-м раунде.