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Espreso.tvСпортПромоутер рассказал, когда состоится третий бой Фьюри и Уайлдера

Промоутер рассказал, когда состоится третий бой Фьюри и Уайлдера


фото: REUTERS
Промоутер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что третий бой британца против американца Деонтея Уайлдера состоится в июле 2020 года

Об этом сообщает World Boxing News.

По словам Боба Арума, третий бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера состоится в июле в США.

"Выручка от билетов составит около $17 млн. Я уверен, что третий бой Уайлдера и Фьюри состоится в США. Люди любят такие бои - почему бы не сделать это снова? Бой состоится летом, скорее всего, в середине июля, - сказал Арум.

23 февраля Уайлдер досрочно проиграл Фьюри и потерял титул чемпиона мира. Команда американца остановила поединок в седьмом раунде. В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

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