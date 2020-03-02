Промоутер рассказал, когда состоится третий бой Фьюри и Уайлдера

2 марта, 2020, 11:11

Промоутер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что третий бой британца против американца Деонтея Уайлдера состоится в июле 2020 года

Об этом сообщает World Boxing News.

По словам Боба Арума, третий бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера состоится в июле в США.

"Выручка от билетов составит около $17 млн. Я уверен, что третий бой Уайлдера и Фьюри состоится в США. Люди любят такие бои - почему бы не сделать это снова? Бой состоится летом, скорее всего, в середине июля, - сказал Арум.

23 февраля Уайлдер досрочно проиграл Фьюри и потерял титул чемпиона мира. Команда американца остановила поединок в седьмом раунде. В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.