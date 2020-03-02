Промоутер рассказал, когда состоится третий бой Фьюри и Уайлдера
2 марта, 2020, 11:11
Промоутер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что третий бой британца против американца Деонтея Уайлдера состоится в июле 2020 года
Об этом сообщает World Boxing News.
По словам Боба Арума, третий бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера состоится в июле в США.
"Выручка от билетов составит около $17 млн. Я уверен, что третий бой Уайлдера и Фьюри состоится в США. Люди любят такие бои - почему бы не сделать это снова? Бой состоится летом, скорее всего, в середине июля, - сказал Арум.
23 февраля Уайлдер досрочно проиграл Фьюри и потерял титул чемпиона мира. Команда американца остановила поединок в седьмом раунде. В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера .
- 27 февраля известный инсайдер Дэн Рафал заявил, что третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится в июле или осенью 2020 .
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