Промоутер назвал новую дату третьего боя Фьюри - Уайлдер

25 марта, 2020, 09:19

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что третий бой британского тяжеловеса против американца Деонтея Уайлдера может произойти в октябре

Об этом сообщает ESPN .

По словам Арума, третий бой чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера не произойдет в июле из-за пандемии коронавируса.

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«Летом этого не произойдет. Мы даже не знаем, будет ли открыта до тех пор арена MGM в Лас-Вегасе. Нужно просто сделать шаг назад. Как вы собираетесь продавать билеты? Это абсолютное безумие говорить о том, что бой все еще в силе, когда жители Британии даже не могут сюда прилететь. Так что всем необходимо сделать один шаг назад. Скорее всего, поединок состоится в начале октября ", - сказал Арум.