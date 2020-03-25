Промоутер назвал новую дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
25 марта, 2020, 09:19
Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что третий бой британского тяжеловеса против американца Деонтея Уайлдера может произойти в октябре
Об этом сообщает ESPN .
По словам Арума, третий бой чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера не произойдет в июле из-за пандемии коронавируса.
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«Летом этого не произойдет. Мы даже не знаем, будет ли открыта до тех пор арена MGM в Лас-Вегасе. Нужно просто сделать шаг назад. Как вы собираетесь продавать билеты? Это абсолютное безумие говорить о том, что бой все еще в силе, когда жители Британии даже не могут сюда прилететь. Так что всем необходимо сделать один шаг назад. Скорее всего, поединок состоится в начале октября ", - сказал Арум.
- 2 марта промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что третий бой британца против Деонтея Уайлдера состоится в июле 2020 .
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