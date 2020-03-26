Футболисты "Барселоны" взбунтовались из-за уменьшения зарплаты на 70%
Об этом сообщает Diario Sport.
Футболистам предложили пойти на сокращение зарплаты на 70%. Сокращение коснется только самой зарплаты и не будет влиять на другие выплаты.
На такой шаг каталонский клуб пошел лишь на время чрезвычайного положения, введенного в Испании, который будет продолжаться как минимум до 11 апреля.
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Мнение футболистов по этому поводу разделились. Часть из них выступает против идеи и не понимает, почему они должны отвечать за неэффективные действия менеджмента.
Вторая группа игроков считает предложение обоснованным и готова ее рассмотреть. Третья группа ждет решения ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки восстановления сезона.
- 17 марта стало известно, что итальянские клубы отказываются платить зарплату футболистам во время вынужденной остановки сезона из-за пандемии коронавируса.
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