Футболисты "Барселоны" взбунтовались из-за уменьшения зарплаты на 70%

26 марта, 2020, 12:11

Часть футболистов "Барселоны" выступила против предложенного руководством клуба сокращения зарплаты на 70% из-за карантина, который объявлен в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает Diario Sport.

Футболистам предложили пойти на сокращение зарплаты на 70%. Сокращение коснется только самой зарплаты и не будет влиять на другие выплаты.

На такой шаг каталонский клуб пошел лишь на время чрезвычайного положения, введенного в Испании, который будет продолжаться как минимум до 11 апреля.

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Мнение футболистов по этому поводу разделились. Часть из них выступает против идеи и не понимает, почему они должны отвечать за неэффективные действия менеджмента.

Вторая группа игроков считает предложение обоснованным и готова ее рассмотреть. Третья группа ждет решения ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки восстановления сезона.

17 марта стало известно, что итальянские клубы отказываются платить зарплату футболистам во время вынужденной остановки сезона из-за пандемии коронавируса.

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