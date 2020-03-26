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Espreso.tvСпортФутболисты "Барселоны" взбунтовались из-за уменьшения зарплаты на 70%

Футболисты "Барселоны" взбунтовались из-за уменьшения зарплаты на 70%


фото: Getty Images
Часть футболистов "Барселоны" выступила против предложенного руководством клуба сокращения зарплаты на 70% из-за карантина, который объявлен в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает Diario Sport.

Футболистам предложили пойти на сокращение зарплаты на 70%. Сокращение коснется только самой зарплаты и не будет влиять на другие выплаты.

На такой шаг каталонский клуб пошел лишь на время чрезвычайного положения, введенного в Испании, который будет продолжаться как минимум до 11 апреля.

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Мнение футболистов по этому поводу разделились. Часть из них выступает против идеи и не понимает, почему они должны отвечать за неэффективные действия менеджмента.

Вторая группа игроков считает предложение обоснованным и готова ее рассмотреть. Третья группа ждет решения ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки восстановления сезона.

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