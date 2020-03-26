Джошуа напугал Усика воспоминаниями о спарринге с Чисорой
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, он спарринговал со следующим соперником Александра Усика - Дереком Чисорой - и пришел к выводу, что британец может создать украинцу проблемы.
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"Усик будет иметь проблемы с Чисорой. Он меня удивил. Я смотрел бой Дерека против Дэвида Прайса и думал, почему Прайс не контролирует соперника. Но потом я провел спарринг с Чисорой и этот парень силен. Он не шутит. Его очень трудно контролировать в течение 11- 12 раундов", - сказал Джошуа.
- Напомним, 25 марта британский боксер Энтони Джошуа пошел на самоизоляцию после того, как узнал, что принц Чарльз, с которым он недавно встретился, сдал положительный тест на коронавирус.
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