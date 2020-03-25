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Espreso.tvСпортКонтактировал с зараженным принцем Чарльзом: Джошуа проведет время на самоизоляции

Контактировал с зараженным принцем Чарльзом: Джошуа проведет время на самоизоляции


фото: thesun.co.uk
Культовый боксер Энтони Джошуа пошел на самоизоляцию после того, как узнал, что британский принц Чарльз сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает The Sun.

Чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Джошуа решил пойти на самоизоляцию, после того, как стало известно, что британский принц Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.

"Энтони находится дома, следуя рекомендациям правительства, он здоров. Он желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления и огромное спасибо всем фронтовым ключевым работникам", - сказал представитель боксера.

16 дней назад Энтони Джошуа встречался с принцем Чарльзом на службе в честь Дня Содружества.

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