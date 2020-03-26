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Espreso.tvСпортБольной коронавирусом экс-соперник Кличко находится в критическом состоянии

Больной коронавирусом экс-соперник Кличко находится в критическом состоянии


фото: Getty Images
Больной коронавирусом бывший соперник Владимира Кличко американец Деррик Джефферсон находится в реанимации в критическом состоянии

Об этом сообщает The Ring.

По словам сына Джефферсона, 52-летний американец заразился коронавирусом и был немедленно госпитализирован. Сейчас он находится в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

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В 2001 году Владимир Кличко нокаутировал Деррика Джефферсона во втором раунде в поединке за титул чемпион мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе.

  • Напомним, 25 марта британский боксер Энтони Джошуа ушел на самоизоляцию после того, как узнал, что принц Чарльз, с которым он недавно встретился, сдал положительный тест на коронавирус.

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