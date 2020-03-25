Зеленский - первый президент, который пригласил олигархов в постель, - Высоцкий

25 марта, 2020, 12:04

Об этом Сергей Высоцкий написал в статье "Президент Печерска: как Зеленский сдал власть олигархам" для "Букв".

Экс-нардеп отметил, что после громкой встречи Президента Зеленского с рядом крупных бизнесменов, посвященной борьбе с COVID-19, выяснилось, что глава государства "предложил влиятельным представителям олигархических кланов де-факто возглавить антикризисные штабы в регионах".

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"Области поделили пропорционально экономического присутствия того или иного олигарха", - отметил он.

Высоцкий отметил, что представители власти и раньше обращались за помощью к олигархам, но никогда не "институализовали" их.

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"Да, все руководители Украины всегда бегали короткими перебежками в олигархический публичный дом. По телеэфиры, деньги и другую поддержку. Но никогда еще в истории олигархи не были институционализированны какими-то квазидолжностями. Зеленский - первый президент, который пригласил их в супружескую постель ", - добавил экс-нардеп.

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