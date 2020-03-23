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Espreso.tvОбществоЗеленский "раздал" олигархам области для борьбы с коронавирусом, - СМИ

Зеленский "раздал" олигархам области для борьбы с коронавирусом, - СМИ


фото: president.gov.ua
Журналисты заявляют, что 16 марта Владимир Зеленский собрал олигархов на Банковой в Офисе президента, где поручил каждому борьбу с коронавирусом в нескольких областях

Об этом пишет " Украинская правда ".

Один из участников встречи в разговоре с УП рассказал, что встреча произвела на него довольно удручающее впечатление, ведь он не увидел какого-то понятного плана, как власть собирается удерживать ситуацию.

По словам источника издания, президент просил помогать олигархов не только деньгами, но и менеджерами по регионам.

По данным УП, таким образом олигархи между собой поделили области, в которых сейчас помогают бороться с заболеванием коронавирусом.

По словам участников встречи, области разделили так:

Ринат Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он влияет как, например, Кривой Рог

Игорь Коломойский - Запорожская область;

Игорь Палица - Волынская область.

Виктор Пинчук - Днепропетровская область;

Андрей Веревский - Полтавская и Кировоградская области;

Юрий Косюк - Винницкая и Черкасская области;

Андрей Ставницер - Одесская область;

Александр Ярославский - Харьковская область.

"Президент просил помогать не только деньгами, но и людьми. Говорит, что" у вас в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, пусть они на местах помогают местной власти ", - рассказывает один из участников встречи.

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