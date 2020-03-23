Зеленский "раздал" олигархам области для борьбы с коронавирусом, - СМИ
Об этом пишет " Украинская правда ".
Один из участников встречи в разговоре с УП рассказал, что встреча произвела на него довольно удручающее впечатление, ведь он не увидел какого-то понятного плана, как власть собирается удерживать ситуацию.
По словам источника издания, президент просил помогать олигархов не только деньгами, но и менеджерами по регионам.
По данным УП, таким образом олигархи между собой поделили области, в которых сейчас помогают бороться с заболеванием коронавирусом.
По словам участников встречи, области разделили так:
Ринат Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он влияет как, например, Кривой Рог
Игорь Коломойский - Запорожская область;
Игорь Палица - Волынская область.
Виктор Пинчук - Днепропетровская область;
Андрей Веревский - Полтавская и Кировоградская области;
Юрий Косюк - Винницкая и Черкасская области;
Андрей Ставницер - Одесская область;
Александр Ярославский - Харьковская область.
"Президент просил помогать не только деньгами, но и людьми. Говорит, что" у вас в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, пусть они на местах помогают местной власти ", - рассказывает один из участников встречи.
- Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Зеленский проводит совещание с олигархами на Банковой.
- В Зеленского прокомментировали встречу: общались о закупке тестов и оборудования
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