Вместо олигархов Зеленский должен был пригласить к себе местных руководителей, - Бессмертный
Такое мнение высказал известный политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 21 марта 2020 вышла на Еспресо.TV .
"Логика напрашивалась совсем другая. Это, собственно, пригласить мэров, пригласить руководителей местных органов власти и сказать: "Что вам от государства нужно чтобы вы могли справиться с ситуацией?". Потому что, как показывает опыт, противостояние пандемии требует 80% решений на местном уровне, потому что это транспорт, это питание, это подвоз продуктов питания, это междугородняя связь, и только 20% связано с ролью и местом государства, это касается масштабных закупок вакцин или медицинских препаратов ", - пояснил политик.
Зато, как отметил Бессмертный, пошли прямо противоположные меры.
"Неосознание и непонимание этих факторов привело к тому, что решения, которые приняты - я не говорю, что все, часть из решений - они фактически нанесли колоссальный удар по способности местных органов власти и, особенно, местного самоуправления противостоять пандемии", - отметил Бессмертный .
"Я уже не говорю о том, что они (упомянутые решения - ред.) поставили в абсолютно неравные условия малый и средний бизнес с теми, собственно, с кем и был разговор", - добавил он.
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