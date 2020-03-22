Вместо олигархов Зеленский должен был пригласить к себе местных руководителей, - Бессмертный

22 марта, 2020, 21:17

Спасение от эпидемии коронавируса сейчас прежде всего будет зависеть от ресурсной базы и решений не центральной власти, а местной. Поэтому президенту Владимиру Зеленскому нужно было искать диалога прежде всего с городскими головами, а не приглашать к себе в приоритетном порядке большой бизнес

Такое мнение высказал известный политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 21 марта 2020 вышла на Еспресо.TV .

"Логика напрашивалась совсем другая. Это, собственно, пригласить мэров, пригласить руководителей местных органов власти и сказать: "Что вам от государства нужно чтобы вы могли справиться с ситуацией?". Потому что, как показывает опыт, противостояние пандемии требует 80% решений на местном уровне, потому что это транспорт, это питание, это подвоз продуктов питания, это междугородняя связь, и только 20% связано с ролью и местом государства, это касается масштабных закупок вакцин или медицинских препаратов ", - пояснил политик.

Зато, как отметил Бессмертный, пошли прямо противоположные меры.

"Неосознание и непонимание этих факторов привело к тому, что решения, которые приняты - я не говорю, что все, часть из решений - они фактически нанесли колоссальный удар по способности местных органов власти и, особенно, местного самоуправления противостоять пандемии", - отметил Бессмертный .

"Я уже не говорю о том, что они (упомянутые решения - ред.) поставили в абсолютно неравные условия малый и средний бизнес с теми, собственно, с кем и был разговор", - добавил он.