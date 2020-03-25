Uber Eats будет доставлять пищу бесплатно до 31 марта
25 марта, 2020, 15:34
Сервис Uber Eats до 31 марта будет бесплатно доставлять пищу
Об этом сообщается в пресс-релизе компании Uber, сообщает Укринформ .
"Uber Eats объявляет о ряде инициатив в Украине, направленных на поддержку ресторанов и курьеров, которые сталкиваются с беспрецедентными проблемами в условиях эпидемии Covid-19", - говорится в сообщении.
В Uber объяснили, что до 31 марта по всей стране будет:
- бесплатная доставка для всех пользователей;
- Uber Eats откажется от регистрационных сборов и поможет новым ресторанам запустить службу доставки всего за 72 часа;
- клиенты могут также заказать еду "с собой" из Uber Eats, а рестораны не будут платить сервисный сбор;
- приложение предлагает "бесконтактную доставку", поэтому курьеры могут оставлять пищу за пределами квартиры или дома и появилась опция "чаевые", которые можно оставить в безналичной форме после каждого заказа.
- По договоренности с Министерством здравоохранения Украины Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, участвующих в предупреждении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.
- Холдинг OKKO Group профинансирует дополнительные 20 тысяч перевозок врачей во время карантина в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины и компании Uber.
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