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Espreso.tvОбществоUber Eats будет доставлять пищу бесплатно до 31 марта

Uber Eats будет доставлять пищу бесплатно до 31 марта


фото: reuters
Сервис Uber Eats до 31 марта будет бесплатно доставлять пищу

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Uber, сообщает Укринформ .

"Uber Eats объявляет о ряде инициатив в Украине, направленных на поддержку ресторанов и курьеров, которые сталкиваются с беспрецедентными проблемами в условиях эпидемии Covid-19", - говорится в сообщении.

В Uber объяснили, что до 31 марта по всей стране будет:

  • бесплатная доставка для всех пользователей;
  • Uber Eats откажется от регистрационных сборов и поможет новым ресторанам запустить службу доставки всего за 72 часа;
  • клиенты могут также заказать еду "с собой" из Uber Eats, а рестораны не будут платить сервисный сбор;
  • приложение предлагает "бесконтактную доставку", поэтому курьеры могут оставлять пищу за пределами квартиры или дома и появилась опция "чаевые", которые можно оставить в безналичной форме после каждого заказа.
  • По договоренности с Министерством здравоохранения Украины Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, участвующих в предупреждении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.
  • Холдинг OKKO Group профинансирует дополнительные 20 тысяч перевозок врачей во время карантина в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины и компании Uber.
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