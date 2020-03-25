Uber Eats будет доставлять пищу бесплатно до 31 марта

25 марта, 2020, 15:34

Сервис Uber Eats до 31 марта будет бесплатно доставлять пищу

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Uber, сообщает Укринформ .

"Uber Eats объявляет о ряде инициатив в Украине, направленных на поддержку ресторанов и курьеров, которые сталкиваются с беспрецедентными проблемами в условиях эпидемии Covid-19", - говорится в сообщении.

В Uber объяснили, что до 31 марта по всей стране будет:

бесплатная доставка для всех пользователей;

Uber Eats откажется от регистрационных сборов и поможет новым ресторанам запустить службу доставки всего за 72 часа;

клиенты могут также заказать еду "с собой" из Uber Eats, а рестораны не будут платить сервисный сбор;

приложение предлагает "бесконтактную доставку", поэтому курьеры могут оставлять пищу за пределами квартиры или дома и появилась опция "чаевые", которые можно оставить в безналичной форме после каждого заказа.