Коронавирус в Украине: Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей

20 марта, 2020, 15:33

По договоренности с Министерством здравоохранения Украины Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, участвующих в предупреждении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине

Об этом сообщил МЗ в Telegram

Эта договоренность включает 10000 поездок, которые медицинские работники могут предпринять, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест. Опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.



МОЗ Украины благодарно Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни.