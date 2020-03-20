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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей

Коронавирус в Украине: Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей


фото: atr
По договоренности с Министерством здравоохранения Украины Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, участвующих в предупреждении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине

Об этом сообщил МЗ в Telegram

Эта договоренность включает 10000 поездок, которые медицинские работники могут предпринять, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест. Опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.

МОЗ Украины благодарно Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни.

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