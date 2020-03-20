Коронавирус в Украине: Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей
20 марта, 2020, 15:33
Эта договоренность включает 10000 поездок, которые медицинские работники могут предпринять, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест. Опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.
По договоренности с Министерством здравоохранения Украины Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, участвующих в предупреждении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине
Об этом сообщил МЗ в Telegram
Эта договоренность включает 10000 поездок, которые медицинские работники могут предпринять, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест. Опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.
МОЗ Украины благодарно Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни.
- Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев COVID-19, 3 из которых - летальные.
- В мире по состоянию на 20 марта от коронавируса умерли уже более 10 тыс. человек , подтверждено 244,5 тыс. заражений.
- В Украине разработали собственную тест-систему на коронавирус.
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