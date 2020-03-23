ОККО оплатит 20 тысяч поездок для медиков на автомобилях Uber
Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.
"Компания ОККО поддержала инициативу Минздрава и профинансирует еще 20 000 перевозок через сервис Uber к рабочим местам медработников, которые спасают жизнь и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране. Услуга доступна в семи городах присутствия Uber в Украине: Киеве, Одессе , Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ранее Минздрав, органы местного самоуправления и Uber договорились о бесплатных транспортные услуги по перевозке медицинских работников к рабочим местам во время карантина. Договоренность предусматривала осуществление 10000 перевозок.
Министерство здравоохранения призвало другие бизнесы также проявить социальную ответственность и присоединиться к инициативе.
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