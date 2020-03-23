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Espreso.tvОбществоОККО оплатит 20 тысяч поездок для медиков на автомобилях Uber

ОККО оплатит 20 тысяч поездок для медиков на автомобилях Uber

Холдинг OKKO Group профинансирует дополнительные 20 тысяч перевозок врачей во время карантина в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины и компании Uber

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

"Компания ОККО поддержала инициативу Минздрава и профинансирует еще 20 000 перевозок через сервис Uber к рабочим местам медработников, которые спасают жизнь и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране. Услуга доступна в семи городах присутствия Uber в Украине: Киеве, Одессе , Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранее Минздрав, органы местного самоуправления и Uber договорились о бесплатных транспортные услуги по перевозке медицинских работников к рабочим местам во время карантина. Договоренность предусматривала осуществление 10000 перевозок.

Министерство здравоохранения призвало другие бизнесы также проявить социальную ответственность и присоединиться к инициативе.

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