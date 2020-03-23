ОККО оплатит 20 тысяч поездок для медиков на автомобилях Uber

23 марта, 2020, 10:58

Холдинг OKKO Group профинансирует дополнительные 20 тысяч перевозок врачей во время карантина в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины и компании Uber

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

"Компания ОККО поддержала инициативу Минздрава и профинансирует еще 20 000 перевозок через сервис Uber к рабочим местам медработников, которые спасают жизнь и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране. Услуга доступна в семи городах присутствия Uber в Украине: Киеве, Одессе , Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранее Минздрав, органы местного самоуправления и Uber договорились о бесплатных транспортные услуги по перевозке медицинских работников к рабочим местам во время карантина. Договоренность предусматривала осуществление 10000 перевозок.

Министерство здравоохранения призвало другие бизнесы также проявить социальную ответственность и присоединиться к инициативе.