Коронавирус: на Днепропетровщине умер мужчина с подозрением на заражение

24 марта, 2020, 22:43

В Днипре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия в Египет

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает пресс-служба ведомства.

"Только что директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк сообщил мне, что в Днипровской больницы №21 умер мужчина. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось", - отметил Бондаренко.

Мужчина вызвал скорую 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.

"Был ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра", - отметил Бондаренко

Сейчас на Днепропетровщине - два лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. Еще девять человек проверяют на COVID-19.