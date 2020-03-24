Коронавирус: на Днепропетровщине умер мужчина с подозрением на заражение
Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает пресс-служба ведомства.
"Только что директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк сообщил мне, что в Днипровской больницы №21 умер мужчина. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось", - отметил Бондаренко.
Мужчина вызвал скорую 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.
"Был ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра", - отметил Бондаренко
Сейчас на Днепропетровщине - два лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. Еще девять человек проверяют на COVID-19.
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