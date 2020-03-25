Коронавирус: в Киеве уже 31 больной
Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил мэр Виталий Кличко.
"Мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое киевлян заболевших - мужчины", - написал мэр.
Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.
Известно, что Киевский городской лабораторный центр проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.
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- Напомним, что в Днепре умер 45-летний мужчина , который неделю назад вернулся из путешествия в Египет. Стал ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется.
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