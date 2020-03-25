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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Киеве уже 31 больной

Коронавирус: в Киеве уже 31 больной

Количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 31 человека

Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил мэр Виталий Кличко.

"Мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое киевлян заболевших - мужчины", - написал мэр.

Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Известно, что Киевский городской лабораторный центр проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.

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