"Милан" может бесплатно подписать звезду немецкого футбола

Об этом сообщает Correire dello Sport.

У немецкого полузащитника летом закончится контракт с "Боруссией". Стороны пока так и не смогли прийти к согласию, потому очевидно Марио Гетце покинет Германию летом.

В текущем сезоне 27-летний Марио Гетце провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает хавбека в 13 млн евро, полузащитником также интересуется немецкая "Герта".