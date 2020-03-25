"Милан" может бесплатно подписать звезду немецкого футбола
25 марта, 2020, 18:41
Итальянский "Милан" намерен летом бесплатно подписать контракт с полузащитником дортмундской "Боруссии" Марио Гетце
Об этом сообщает Correire dello Sport.
У немецкого полузащитника летом закончится контракт с "Боруссией". Стороны пока так и не смогли прийти к согласию, потому очевидно Марио Гетце покинет Германию летом.
В текущем сезоне 27-летний Марио Гетце провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает хавбека в 13 млн евро, полузащитником также интересуется немецкая "Герта".
- 23 марта стало известно, что аргентинский полузащитник Лукас Билья бесплатно покинет итальянский "Милан" этим летом.
- 24 февраля технический директор "Милана" Паоло Мальдини заявил, что клуб автоматически продлит контракт с Златаном Ибрагимовичем, если команда попадет в Лигу чемпионов.
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