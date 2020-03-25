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Espreso.tvСпорт"Милан" может бесплатно подписать звезду немецкого футбола

"Милан" может бесплатно подписать звезду немецкого футбола


фото: Getty Images
Итальянский "Милан" намерен летом бесплатно подписать контракт с полузащитником дортмундской "Боруссии" Марио Гетце

Об этом сообщает Correire dello Sport.

У немецкого полузащитника летом закончится контракт с "Боруссией". Стороны пока так и не смогли прийти к согласию, потому очевидно Марио Гетце покинет Германию летом.

В текущем сезоне 27-летний Марио Гетце провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает хавбека в 13 млн евро, полузащитником также интересуется немецкая "Герта".

 

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