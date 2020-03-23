"Милан" готов бесплатно отпустить футболиста сборной Аргентины

23 марта, 2020, 17:18

Аргентинский полузащитник Билья бесплатно покинет итальянский "Милан" этим летом

Об этом сообщает Football Italia.

Контракт Лукаса Бильи с "Миланом" заканчивается в июне этого года. Итальянский топ-клуб не ведет переговоров с футболистом о его продлении.

34-летний центрхав проиграл конкуренцию за место в стартовом составе и не входит в планы главного тренера "россонери" Стефано Пьйолы. В этом сезоне футболист провел лишь 4 матча.

В активе Лукаса Бильи 58 матчей за сборную Аргентины, где он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В 2017 году полузащитник перешел из римского "Лацио" в итальянский "Милан" за 19,70 млн евро.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine