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Espreso.tvСпорт"Милан" готов бесплатно отпустить футболиста сборной Аргентины

"Милан" готов бесплатно отпустить футболиста сборной Аргентины


фото: Getty Images
Аргентинский полузащитник Билья бесплатно покинет итальянский "Милан" этим летом

Об этом сообщает Football Italia.

Контракт Лукаса Бильи с "Миланом" заканчивается в июне этого года. Итальянский топ-клуб не ведет переговоров с футболистом о его продлении.

34-летний центрхав проиграл конкуренцию за место в стартовом составе и не входит в планы главного тренера "россонери" Стефано Пьйолы. В этом сезоне футболист провел лишь 4 матча.

В активе Лукаса Бильи 58 матчей за сборную Аргентины, где он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В 2017 году полузащитник перешел из римского "Лацио" в итальянский "Милан" за 19,70 млн евро.

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