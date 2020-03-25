"Барселона" решила избавиться от лучшего футболиста Евро-2016

25 марта, 2020, 12:37

"Барселона" летом выставит на трансфер французского форварда Антуана Гризнанна

Об этом сообщает Sport.es .

По информации издания, "Барселона" готова рассмотреть предложения по восьми игроков команды в летнее трансферное окно. Оставить команду могут Иван Ракитич, Артуро Видаль, Самюэль Умтити, Мартин Брейтуэйт, Филипп Коутинью, Хуниор Фирпо, Нето и Антуан Гризманн, который стал лучшим футболистом Евро-2016.

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По окончании сезона каталонский клуб намерен усилить состав и пригласить от двух до пяти новичков на позиции в атаке, полузащите и обороне. Однако пауза в сезоне, связанной с пандемией коронавируса, серьезно скажется на финансовых возможностях клуба и специфике рынка.

Поэтому "Барселона" намерена отпускать своих футболистов в другие команды - речь идет как о продаже, так и об обменах.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн сыграл за "Барселону" 37 матчей, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира-2018 и завоевал серебро Евро-2016.