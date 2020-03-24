"Бавария" хочет приобрести звездного голкипера "Барселоны" Тер Штегена

24 марта, 2020, 20:49

Немецкая "Бавария" хочет приобрести вратаря "Барселоны" Марка-Андре Тер Штегена

Об этом сообщает Diario Sport

По информации источника, "Бавария" видит в немецком голкипере замену нынешнему вратарю Мануэлю Нойеру и может попытаться подписать вратаря "Барсы".

У Нойера напряженные отношения с почетным президентом "Баварии" Францем Беккенбауэром, что может осложнить переговоры о продлении контракта с мюнхенским клубом. Это может подтолкнуть немцев к приобретению Тер Штегена.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел 34 матча, пропустил 34 гола, 11 матчей голкипер завершил насухо. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 90 млн евро.