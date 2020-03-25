Пулев предложил Джошуа биться в чрезвычайных условиях

25 марта, 2020, 10:10

Болгарский боксер Кубрат Пулев заявил, что готов драться с чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа летом при пустых трибунах

Об этом сообщает Vringe.com .

По словам Пулева, он готов драться с чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) летом и при пустых трибунах. По его мнению, зрители смогут посмотреть бой с помощью системы платных трансляций pay-per-view, а боксеры и организаторы таким образом заработать.

Читайте также: Промоутер определился с судьбой боя Усик - Чисора

"Я готов выйти и 20 июня, и 25 июля. Но когда скажут. Вы же видите, какая ситуация. Весь мир должен к ней адаптироваться. Нет никакой проблемы провести бой без зрителей. Все будут сидеть по домам, можно даже pay-per -view сделать. Не вижу никакой финансовой проблемы. в конце концов, это бой за титул чемпиона мира, он должен состояться ", - сказал Пулев.