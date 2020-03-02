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Espreso.tvСпортДжошуа назвал дату своего следующего боя

Джошуа назвал дату своего следующего боя


фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что проведет следующий бой против болгарина Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне

Об этом Джошуа сообщил в Instagram.

"20 июня", -написал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

June 20th

Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

Пулев также подтвердил, что контракт на поединок подписан.

"Контракт уже официально подписан. Я счастлив, что смогу показать миру, насколько я силен", - написал болгарский боксер в facebook.

Бой между Джошуа и Пулев состоится 20 июня в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм", которая вмещает 62 тыс. Зрителей.

  • 29 февраля стало известно, что Джошуа готов отказаться от титула WBO и поединке с Украинской Александр Усик ради встречи с соотечественником Тайсоном Фьюри.
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