Джошуа назвал дату своего следующего боя

2 марта, 2020, 13:29

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что проведет следующий бой против болгарина Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне

Об этом Джошуа сообщил в Instagram.

"20 июня", -написал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Пулев также подтвердил, что контракт на поединок подписан.

"Контракт уже официально подписан. Я счастлив, что смогу показать миру, насколько я силен", - написал болгарский боксер в facebook.

Бой между Джошуа и Пулев состоится 20 июня в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм", которая вмещает 62 тыс. Зрителей.