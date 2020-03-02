Джошуа назвал дату своего следующего боя
2 марта, 2020, 13:29
Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что проведет следующий бой против болгарина Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне
Об этом Джошуа сообщил в Instagram.
"20 июня", -написал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Пулев также подтвердил, что контракт на поединок подписан.
"Контракт уже официально подписан. Я счастлив, что смогу показать миру, насколько я силен", - написал болгарский боксер в facebook.
Бой между Джошуа и Пулев состоится 20 июня в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм", которая вмещает 62 тыс. Зрителей.
- 29 февраля стало известно, что Джошуа готов отказаться от титула WBO и поединке с Украинской Александр Усик ради встречи с соотечественником Тайсоном Фьюри.
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