Промоутер определился с судьбой боя Усик - Чисора
Об этом сообщает Boxingnews 24.
По словам Хирна, официально объявлено о том, что второй бой Александра Усика в супертяжелом весе против Дерека Чисоры, будет в ближайшие дни.
"Думаю, что бои Усик - Чисора и Поветкин - Уайт будут перенесены. Мы сделаем официальное объявление на этой неделе по этим поединкам. В любом случае, сейчас шансы провести боксерские бои в мае и даже в июне крайне малы. Речь идет не только об окончании карантина", - сказал Хирный.
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По его словам, затем организаторам понадобится время, чтобы определить новые даты поединков.
"Даже если снимут ограничения и мы скажем - в субботу будет большой бой, кто придет? Потребуется время, чтобы люди обрели уверенность и захотели снова выйти на улицу. Уверен, болельщики снова с радостью будут смотреть спортивные соревнования, но для этого нужно время" , - пояснил Хирн.
- 18 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой украинца против Дерека Чисоры могут перенести из-за пандемии коронавируса.
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