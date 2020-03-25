Президент Бразилии назвал коронавирус "небольшим гриппом" и призвал отменить карантин

25 марта, 2020, 11:44

Во вторник, 24 марта, президент Бразилии Жаир Болсонару в своем обращении к нации призвал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу "вернуться к нормальности" и покончить с карантинными мероприятиями

Как сообщает DW , Болсонару назвал коронавирус "небольшим гриппом", раскритиковал СМИ за распространение страхов и заявил, что региональные власти должны покончить с концепцией "выжженной земли", как он называет введенные против эпидемии мероприятия.

"В группе риска люди за шестьдесят. Зачем закрывать школы?" - возмутился президент.

Как сообщает Reuters , по словам Болсонару, ужасная ситуация со смертностью от коронавируса в Италии не повторится в Бразилии, поскольку в Латинской Америке более молодое население и более теплый климат.

Президент Бразилии заявил, что большинству людей нечего бояться, поскольку они переболеет в легкой форме.

По последним данным, число инфицированных COVID-19 в Бразилии составляет около 2247 человек. 46 больных умерли.

Карантин в Рио-де-Жанейро был введен 21 марта.

Напомним, что сам Болсонару уже сдавал тест на коронавирус после того, как в его помощника Фабио Вайнгартен после визита в США обнаружили COVID-19.

Результаты первого тестирования дали положительный результат. Но повторный анализ президента на COVID-19 дал отрицательный результат и Болсонару заявил, что у него нет коронавируса.