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Espreso.tvОбществоПрезидент Бразилии Болсонару утверждает, что у него нет коронавируса

Президент Бразилии Болсонару утверждает, что у него нет коронавируса


фото: reuters
Тест на коронавирус бразильского лидера Жаиру Болсонару был отрицательным

Об этом он сам написал в Facebook, сообщает Reuters.

Болсонару сдал тест на коронавирус после того, как у его помощника после визита в США обнаружили COVID-19. СМИ сообщили, что тест подтвердил наличие коронавируса у президента.

Пресс-секретарь президента Бразилии Фабио Вайнгартен на прошлой неделе вместе с Болсонару посетил США и контактировал с президентом Дональдом Трампом.

В Белом доме после этого заверили, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не требуют проверки на коронавирус.

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