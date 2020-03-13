Президент Бразилии Болсонару утверждает, что у него нет коронавируса

13 марта, 2020, 18:06

Тест на коронавирус бразильского лидера Жаиру Болсонару был отрицательным

Об этом он сам написал в Facebook, сообщает Reuters.

Болсонару сдал тест на коронавирус после того, как у его помощника после визита в США обнаружили COVID-19. СМИ сообщили, что тест подтвердил наличие коронавируса у президента.

Пресс-секретарь президента Бразилии Фабио Вайнгартен на прошлой неделе вместе с Болсонару посетил США и контактировал с президентом Дональдом Трампом.

В Белом доме после этого заверили, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не требуют проверки на коронавирус.