Президент Бразилии Болсонару утверждает, что у него нет коронавируса
13 марта, 2020, 18:06
Тест на коронавирус бразильского лидера Жаиру Болсонару был отрицательным
Об этом он сам написал в Facebook, сообщает Reuters.
Болсонару сдал тест на коронавирус после того, как у его помощника после визита в США обнаружили COVID-19. СМИ сообщили, что тест подтвердил наличие коронавируса у президента.
Пресс-секретарь президента Бразилии Фабио Вайнгартен на прошлой неделе вместе с Болсонару посетил США и контактировал с президентом Дональдом Трампом.
В Белом доме после этого заверили, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не требуют проверки на коронавирус.
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