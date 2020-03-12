У бразильского чиновника после встречи с Трампом подтвердили коронавирус

12 марта, 2020, 17:26

7 марта президент США Дональд Трамп встречался с бразильским чиновником Фабио Вайнгартеном, у которого диагностировали коронавирус в четверг, 12 марта

Об этом сообщает брзильське издание "Metropoles".

Официальный представитель правительства Бразилии, который встречался с президентом Трампом в минувшие выходные и на фото стоял рядом с ним (на фото - по левую руку от Трампа), заразился коронавирусом.

Проверку на COVID-19 он прошел в среду, 11 марта.

Результаты стали известны в четверг.

Вайнгартен вместе с президентом Бразилии Жаир Болсонару в минувшие выходные посещали США, где проводили встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Симптомы заболевания у чиновника появились после посещения штаб-квартиры Южного командования вооруженными силами США в Майами. В связи с этим президент Бразилии помещен под наблюдение.