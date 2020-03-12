У бразильского чиновника после встречи с Трампом подтвердили коронавирус
12 марта, 2020, 17:26
7 марта президент США Дональд Трамп встречался с бразильским чиновником Фабио Вайнгартеном, у которого диагностировали коронавирус в четверг, 12 марта
Об этом сообщает брзильське издание "Metropoles".
Официальный представитель правительства Бразилии, который встречался с президентом Трампом в минувшие выходные и на фото стоял рядом с ним (на фото - по левую руку от Трампа), заразился коронавирусом.
Проверку на COVID-19 он прошел в среду, 11 марта.
Результаты стали известны в четверг.
Вайнгартен вместе с президентом Бразилии Жаир Болсонару в минувшие выходные посещали США, где проводили встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Симптомы заболевания у чиновника появились после посещения штаб-квартиры Южного командования вооруженными силами США в Майами. В связи с этим президент Бразилии помещен под наблюдение.
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