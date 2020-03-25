Пасха онлайн: в УГКЦ рассказали о праздновании в условиях карантина

25 марта, 2020, 20:24

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав дал несколько советов, как во время пандемии коронавируса служить страстные и пасхальные богослужения

Об этом сообщил департамент информации УГКЦ.

Страстные и пасхальные службы в этом году во всей католической церкви служатся без участия верных - ради безопасности, чтобы уменьшить контакт между людьми и не распространять вирусов.

В УГКЦ просят в Великий четверг в этом году не выполнять обряда умывания ног, а в Великую пятницу не делать никаких процессий - ни в храме, ни вне его. Плащаницу можно вынести из святилища прямо Божия гроба и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы верные не подходили для ее целования.

На Пасху по возможности нужно служить на улице. Не делать процессий - ни в храме, ни вокруг храма. Если владыки будут считать возможным, в соответствии с санитарными нормами определенной страны, служить в храме, то в нем должны находятся только священнослужители и певцы. Все остальные должны остаться на улице.

Освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху только на улице. Верных просить при этом не скапливаться более разрешенную норму расстоянии между собой.

Также глава церкви подчеркивает, чтобы в храмы не приносили блюда на освящение лица пожилого и старческого возраста; те, у которых члены семьи имеют признаки респираторного заболевания; те, кто находится на самоизоляции.

Им следует сообщить, что пасхальные корзины будут освящены тоже посредством онлайн-трансляций.