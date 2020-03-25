Государство готовит проект "Пасха дома", - Зеленский
Об этом он сообщил главам ОГА и городским главам областных центров на селекторном совещании, сообщает его офис.
"Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей согласны с этим", - отметил Зеленский.
На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.
Зеленский сообщил, что существует договоренность с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.
Однако, отметил он, самым сложным остается вопрос Пасхальных праздников.
"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект" Пасха дома ", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сказал Зеленский.
- Православная церковь Украины разрешает проведение богослужений в храмах только священниками и церковнослужителями и певцами, а верующих призывает участвовать дистанционно .
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