Определилась новая дата боя Джошуа - Пулев

25 марта, 2020, 11:56

Бой между чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и болгарином Пулевым переносят с июня на июль

Об этом сообщает Ringpolska .

По информации издания, поединок между чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа и Пулев будет перенесен с 20 июня на 25 июля.

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Официально об этом должны объявить в ближайшие дни. Промоутер британского тяжеловеса Эдди Хирн уже забронировал на новую дату стадион "Тоттенхэм" в Лондоне.