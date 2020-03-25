Определилась новая дата боя Джошуа - Пулев
25 марта, 2020, 11:56
Бой между чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и болгарином Пулевым переносят с июня на июль
Об этом сообщает Ringpolska .
По информации издания, поединок между чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа и Пулев будет перенесен с 20 июня на 25 июля.
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Официально об этом должны объявить в ближайшие дни. Промоутер британского тяжеловеса Эдди Хирн уже забронировал на новую дату стадион "Тоттенхэм" в Лондоне.
- 25 марта Пулев заявил, что готов драться с чемпионом мира в супертяжелом весе Джошуа летом при пустых трибунах.
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