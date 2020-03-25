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Espreso.tvСпортОпределилась новая дата боя Джошуа - Пулев

Определилась новая дата боя Джошуа - Пулев


фото: Getty Images
Бой между чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и болгарином Пулевым переносят с июня на июль

Об этом сообщает Ringpolska .

По информации издания, поединок между чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа и Пулев будет перенесен с 20 июня на 25 июля.

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Официально об этом должны объявить в ближайшие дни. Промоутер британского тяжеловеса Эдди Хирн уже забронировал на новую дату стадион "Тоттенхэм" в Лондоне.

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