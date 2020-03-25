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Espreso.tvСпортОдноклубник украинского футболиста Малиновского заболел COVID-19

Одноклубник украинского футболиста Малиновского заболел COVID-19


фото: Getty Images
Одноклубник украинском Руслана Малиновского по итальянской "Аталанте" Марко Спортьелло заболел коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт "Аталанты" .

27-летний голкипер сдал тест, результат которого оказался положительным. Симптомы вратаря не вызывают опасений. Спортьелло и другие игроки "Аталанты" находятся на карантине, который продлится до 27 марта.

За клуб из Бергамо выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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Ранее в Италии было зафиксировано 17 случаев заражения коронавируса среди футболистов. Положительный результат теста на COVID-19 сдали Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Дибала (все - "Ювентус"), Херман Пессель, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все - "Фиорентина"), Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонина Ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски (все - "Сампдория"), Маттиа Цаканьи ( "Верона"), Кинг Пол Акпала Удо ( "Пьянезе"), Дэниел Мальдини ( "Милан"), Андреа Саранити ( "Виченца").

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