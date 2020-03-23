Матч ЛЧ с участием Малиновского назвали главным источником распространения коронавируса в Ломбардии

23 марта, 2020, 12:40

Матч 1/8 финала ЛЧ "Аталанта" - "Валенсия" в Милане назвали главным источником распространения коронавируса в Ломбардии

Об этом сообщает испанская радиостанции Cadena SER

По информации источника, первый матч итальянской "Аталанты" против испанской "Валенсией" (4: 1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, который был сыгран 19 февраля, стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии. Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро", в Милане, а на трибунах присутствовали более 44 тыс. Болельщиков.

По последним данным в Италии зафиксировано почти 60 тыс. Больных коронавирус и более 5 тыс. Погибших. Практически половина инфицированных зарегистрированы в Ломбардии.