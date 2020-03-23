5 тыс. евро за прогулку: жена Малиновского рассказала о жестком карантин в Бергамо

23 марта, 2020, 15:14

Жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана призналась, что можно получить штраф в размере 5 тыс. евро, если выйти на улицу Бергамо без уважительной причины

Об этом украинка сообщила в Instagram-stories.

Роксана рассказала об усилении карантина в итальянском Бергамо из-за пандемии коронавируса.

"У нас новые усиления карантина. Нельзя выходить из дома, парки и скверы закрыты, в супермаркет может ходить только один член семьи. У супермаркета измеряют температуру, полиция все контролирует. Прогулки без причины - штраф 5 тыс. евро", - написала Роксана Малиновская.

По последним данным в Италии зафиксированы почти 60 тыс. больных коронавирусом и более 5 тыс. погибших. Практически половина инфицированных зарегистрированы в Ломбардии.

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