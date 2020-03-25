Коронавирус: первый случай зафиксирован в Винницкой области

25 марта, 2020, 16:28

25 марта на территории Винницкой области лабораторно подтвержден случай заболевания коронавирусной инфекцией

Об этом сообщается на официальном сайте Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины

"По состоянию на 15.00 часов 25.03.2020 года на территории области зарегистрировано 27 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. В одном случае диагноз подтвержден лабораторно ", - говорится в сообщении.

Образцы материалов от трех заболевших исследуются методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины".

Винницкий портал "20 хвилин" сообщает, что заболела медсестра роддома Винницы.

Эпидемиолог Степан Томин отметил, что это женщина и она сейчас находится в больнице:

"В Винницкой области подтвержден один случай коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден. Это жительница города Винница. Ее состояние стабильно удовлетворительное. Температура невысокая".

Также он добавил, что заболевшая находится в инфекционном отделении первой городской больницы и получает симптоматическое лечение. Критического состояния у нее нет. В фейсбук Винницы Борис Максимчук написал, что женщина работала медсестрой в роддоме. Мы спросили Томина, правда ли это, но он отказался отвечать на этот вопрос, чтобы не разглашать конфиденциальную информацию. Между тем, по неподтвержденной информации, к заболевшей приезжали родственники, которые недавно вернулись из Польши.