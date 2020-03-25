Коронавирус: первый случай зафиксирован в Винницкой области
Об этом сообщается на официальном сайте Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины
"По состоянию на 15.00 часов 25.03.2020 года на территории области зарегистрировано 27 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. В одном случае диагноз подтвержден лабораторно ", - говорится в сообщении.
Образцы материалов от трех заболевших исследуются методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины".
Винницкий портал "20 хвилин" сообщает, что заболела медсестра роддома Винницы.
Эпидемиолог Степан Томин отметил, что это женщина и она сейчас находится в больнице:
"В Винницкой области подтвержден один случай коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден. Это жительница города Винница. Ее состояние стабильно удовлетворительное. Температура невысокая".
Также он добавил, что заболевшая находится в инфекционном отделении первой городской больницы и получает симптоматическое лечение. Критического состояния у нее нет. В фейсбук Винницы Борис Максимчук написал, что женщина работала медсестрой в роддоме. Мы спросили Томина, правда ли это, но он отказался отвечать на этот вопрос, чтобы не разглашать конфиденциальную информацию. Между тем, по неподтвержденной информации, к заболевшей приезжали родственники, которые недавно вернулись из Польши.
- Напомним, 25 марта первый случай COVID-19 подтвердили в Одессе
- По состоянию на 7.00 25 марта на территории Украины было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-