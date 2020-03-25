Первый случай COVID-19 в Одессе: 25-летний мужчина вернулся из США

25 марта, 2020, 16:04

Одессит, у которого подтвердили инфицирование коронавирусом, недавно вернулся из США и самостоятельно обратился за медицинской помощью

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

"Это человек 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в городе Одесса и недавно прибыл из США. По прибытии и при выявлении симптомов он обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу. Там у него были взяты все анализы - на грипп, ОРВИ и COVID-19. Тесты на грипп и ОРВИ дали отрицательный результат ", - сообщил он.

По словам Одесского губернатора, мужчина 14 марта покинул больницу, письменно пообещав соблюдать самоизоляцию течение двух недель.

"Сейчас с мужчиной общается полиция по подтверждению самоизоляции и установления круга контактных лиц", -заявил Куцый.

По данным источников Думской в правоохранительных органах, в документе о самоизоляции он указал несуществующий адрес, а сам вместо того, чтобы сидеть дома, контактировал с большим количеством людей.

Напомним, по состоянию на 7.00 25 марта на территории Украины было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19

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