В Украине обнаружили 113 случаев коронавируса, - ГСЧС

25 марта, 2020, 08:10

По состоянию на 7.00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и Киеве

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Случаи зафиксированы Черновицкая область - 38 (1 умер), Киев - 31, Киевская - 22, Ивано-Франковская - 5 (1 умер), Тернопольская - 4, Днепропетровск - 2, Житомирская - 2 (1 умер), Запорожская - 2, Львовская - 2, Волынская - 1, Донецк - 1, Луганская - 1, Одесская - 1 и Черкасская - 1. Выписаны после лечения 1 человека (Черновицкая область).

24 марта было лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирус COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, Киев - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область - 1.

МОЗ пока не давал информацию по состоянию на утро 25 марта. 24 марта было зафиксировано 97 случаев заболевания.

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