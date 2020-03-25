Коронавирус: Епифаний помолился за прекращение эпидемии
25 марта, 2020, 16:34
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел молитву за прекращение эпидемии коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
"Присоединившись к призыву Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 25 марта 2020 года совершил молебен в Свято-Михайловском Златоверхом соборе столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот День общей молитвы и поста за Украину Предстоятелю ПЦУ сослужила всечестная братия обители.
Во время службы Епифаний произнес всеукраинскую молитву за прекращение эпидемии коронавируса.
- Напомним, 25 марта первый случай COVID-19 подтвердили в Одессе
- По состоянию на 7.00 25 марта на территории Украины было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
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