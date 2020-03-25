Денисова требует от России проверить на коронавирус украинских политзаключенных
Об этом украинский омбудсмен сообщила в Facebook.
"Вопреки взятым на себя Российской Федерацией международным обязательствам, большинство из пяти тысяч граждан Украины, которые находятся в пенитенциарных учреждениях РФ и временно оккупированном Крымском полуострове, не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на то, что входят в группу особо не защищенных от заражения коронавирусной инфекцией ", - написала она.
Денисова отметила, что получает обращения заключенных граждан Украины. "Наши сограждане жалуются на ненадлежащие условия содержания и неоказание соответствующей медицинской помощи, что недопустимо в условиях объявленной пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, ведь пенитенциарные учреждения считаются усилителями распространения инфекционных заболеваний и являются местами с высоким риском заражений", - подчеркнула она.
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В этой связи омбудсмен обратилась к российской коллегк Татьяне Москальковой немедленно принять меры, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с целью обеспечения прав заключенных граждан Украины.
"В частности, провести квалифицированное обследование с обязательным тестированием на коронавирус, по результатам которого предоставить необходимую медицинскую помощь в соответствии с имеющимися диагнозов. Также требую обеспечить надлежащие условия содержания в местах несвободы, чтобы не допустить распространения и дальнейшее инфицирование удерживаемых лиц", - отметила она .
Денисова также призвала представителей международного сообщества взять на контроль ситуацию по обеспечению Российской Федерацией прав граждан Украины на жизнь и здоровье в условиях мест несвободы, "чтобы не допустить фатальных последствий для их жизни".
- Напомним, ранее Денисова сообщила, что украинский политзаключенный Сервер Мустафаев требует проверить его на коронавирус и установить ему точный диагноз
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