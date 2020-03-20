Крымский политзаключенный Мустафаев требует проверить его на коронавирус, - Денисова
Об этом сообщила Украинская омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
По словам омбудсмена, несмотря на критическое состояние здоровья и явные признаки респираторного заболевания, украинских политзаключенных Сервера Мустафаева и Эрнеса Аметова доставили в Южный окружной военный суд России.
Денисова отметила, что Мустафаев подал ходатайство в суд с требованием провести необходимые анализы, в том числе и на коронавирус, и установить точный диагноз состояния его здоровья. Однако пока медицинская помощь украинскому политзаключенному не была представлена.
В связи с нарушением прав украинских политзаключенных омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с призывом немедленно обеспечить проведение диагностики состояния здоровья граждан Украины, а также призвала международных правозащитников повлиять на Россию.
Напомним, фигурант второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" и один из координаторов ОО "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев признан узником совести.
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