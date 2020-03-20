Крымский политзаключенный Мустафаев требует проверить его на коронавирус, - Денисова

20 марта, 2020, 17:52

Украинский политзаключенный Сервер Мустафаев требует проверить его на коронавирус и установить ему точный диагноз

Об этом сообщила Украинская омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По словам омбудсмена, несмотря на критическое состояние здоровья и явные признаки респираторного заболевания, украинских политзаключенных Сервера Мустафаева и Эрнеса Аметова доставили в Южный окружной военный суд России.

Денисова отметила, что Мустафаев подал ходатайство в суд с требованием провести необходимые анализы, в том числе и на коронавирус, и установить точный диагноз состояния его здоровья. Однако пока медицинская помощь украинскому политзаключенному не была представлена.

В связи с нарушением прав украинских политзаключенных омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с призывом немедленно обеспечить проведение диагностики состояния здоровья граждан Украины, а также призвала международных правозащитников повлиять на Россию.

Напомним, фигурант второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" и один из координаторов ОО "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев признан узником совести.