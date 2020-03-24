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Espreso.tvОбществоФСБ угрожает заключенному в РФ украинцу Шумкову убийством, ему не дают связаться с родными, - Денисова

ФСБ угрожает заключенному в РФ украинцу Шумкову убийством, ему не дают связаться с родными, - Денисова


фото: 5.ua
Российские правоохранители угрожают незаконно осужденному Александру Шумкову убийством

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"В течение длительного времени к Александру Шумкову применяется физическое и моральное давление со стороны работников Федеральной службы безопасности РФ. Его заставляют давать ложные показания против другого гражданина Украины по сфабрикованному уголовному делу, а в случае непредоставления таких свидетельств угрожают тем, что он никогда не вернется на родину живым", - написала она.

Кроме того, администрация исправительной колонии не позволяет Александру отправлять и получать письма от родных.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ срочно обеспечить соблюдение прав Александра Шумкова - прекратить физическое и психологическое давление на гражданина Украины и обеспечить ему возможность контактировать с внешним миром, в том числе осуществлять переписку и телефонные звонки", - отметила омбудсмен.

Также в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции, Денисова просит принять все необходимые меры, чтобы не допустить заболевания.

"Призываю представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус немедленно отреагировать на грубые нарушения прав гражданина Украины на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, а также общение, гарантированные международными конвенциями, обязанность выполнения которых взяла на себя страна-агрессор РФ", - заявила Денисова.

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