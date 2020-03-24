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Espreso.tvСпортИгры непокоренных перенесли на 2021 год

Игры непокоренных перенесли на 2021 год


фото: Getty Images
Фундация Игр непокоренных решила перенести соревнования с 2020 на 2021 из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в twitter.

"Игры непокоренных перенесены с 2020 на 2021 из-за угрозы распространения COVID-19 .Такое решение принял Фонд Игр непокоренных", - говорится в сообщении.

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Игры непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В них принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в связи с участием украинских военных в миссиях ООН и непосредственно как страна, чьи бойцы имеют боевой опыт в войне с Россией в Донбассом.

Игры непокоренных должны были состояться с 9 до 16 мая 2020 г. в Гааге (Нидерланды).

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