Игры непокоренных перенесли на 2021 год

24 марта, 2020, 10:31

Фундация Игр непокоренных решила перенести соревнования с 2020 на 2021 из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в twitter.

"Игры непокоренных перенесены с 2020 на 2021 из-за угрозы распространения COVID-19 .Такое решение принял Фонд Игр непокоренных", - говорится в сообщении.

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Игры непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В них принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в связи с участием украинских военных в миссиях ООН и непосредственно как страна, чьи бойцы имеют боевой опыт в войне с Россией в Донбассом.

Игры непокоренных должны были состояться с 9 до 16 мая 2020 г. в Гааге (Нидерланды).

Игры Непокоренных - перенесены на год из-за угрозы распространения COVID-19



Такое решение приняла Фундация Игр Непокоренных pic.twitter.com/1WFo689xhW - НГУ (@ng_ukraine) March 24, 2020

Напомним, 24 марта президент НОК Украины Сергей Бубка заявил, что Олимпиада-2020 состоится, только когда ничего не будет угрожать здоровью спортсменов и болельщиков.

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