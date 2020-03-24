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Espreso.tvСпортУЕФА принял важное решение по поводу финалов еврокубков

УЕФА принял важное решение по поводу финалов еврокубков


фото: Getty Images
Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

УЕФА принял решение перенести финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на май. Также будет перенесен финал женской Лиги чемпионов.

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Новые даты проведения финалов не сообщаются. Созданная УЕФА рабочая группа изучит возможные варианты.

Ранее из-за распространения COVID-19 было приостановлено большинство европейских чемпионатов. Также на 2021 г. был перенесен чемпионат Европы-2020.

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