УЕФА принял важное решение по поводу финалов еврокубков

24 марта, 2020, 08:31

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

УЕФА принял решение перенести финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на май. Также будет перенесен финал женской Лиги чемпионов.

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Новые даты проведения финалов не сообщаются. Созданная УЕФА рабочая группа изучит возможные варианты.

Ранее из-за распространения COVID-19 было приостановлено большинство европейских чемпионатов. Также на 2021 г. был перенесен чемпионат Европы-2020.