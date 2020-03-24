Предлагали "лавэ": Усик заявил, что его уговаривали "сдать" бой за титул чемпиона мира

24 марта, 2020, 12:39

Боксер Александр Усик заявил, что ему предлагали деньги за поражение в финальном поединке любительского чемпионата мира в 2011 году

Об этом Усик заявил телеканалу "2+2".

По словам Усика, ему предлагали "сдать" финальный бой чемпионата мира-2011 против азербайджанца Теймура Мамедова.

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"Ко мне пришли предлагать "лавэ". Я сказал: у меня есть дочь Елизавета. Она вырастет, и будет у нее семья, у нее родятся дети, внуки мои. И внук будет ходить в школу, а ему кто-то скажет: твой дед продажный, на "лавэ" повелся и продался, а мы так хотели, чтобы он нам золото привез. Это неприемлемо, извините ребята, я очень долго к этому шел. И деньги не в приоритете для меня", - сказал Усик, который победил Мамедова по очкам и стал чемпионом мира в весовой категории до 91 кг.