Предлагали "лавэ": Усик заявил, что его уговаривали "сдать" бой за титул чемпиона мира
Об этом Усик заявил телеканалу "2+2".
По словам Усика, ему предлагали "сдать" финальный бой чемпионата мира-2011 против азербайджанца Теймура Мамедова.
Читайте также: Все глупости - ходите в храм, причащайтесь и все будет хорошо: Усик посоветовал, как себя вести во время карантина
"Ко мне пришли предлагать "лавэ". Я сказал: у меня есть дочь Елизавета. Она вырастет, и будет у нее семья, у нее родятся дети, внуки мои. И внук будет ходить в школу, а ему кто-то скажет: твой дед продажный, на "лавэ" повелся и продался, а мы так хотели, чтобы он нам золото привез. Это неприемлемо, извините ребята, я очень долго к этому шел. И деньги не в приоритете для меня", - сказал Усик, который победил Мамедова по очкам и стал чемпионом мира в весовой категории до 91 кг.
- 18 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что его бой против Дерека Чисоры могут перенести из-за пандемии коронавируса .
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-